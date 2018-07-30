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В Литве угрозу нацбезопасности увидели в «Яндекс. Такси»
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В Литве угрозу нацбезопасности увидели в «Яндекс. Такси» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Литовский Национальный центр кибернетической безопасности в понедельник рекомендовал не пользоваться приложением заказа такси «Яндекс. Такси». Этой услугой в Вильнюсе можно пользоваться с 25 июля.
Представитель «Яндекса» по международным связям с общественностью Наталья Журавлёва в четверг сообщила агентству BNS, что в Вильнюсе используются около 300 автомобилей, установивших указанное приложение. И в четверг же вильнюсская мэрия решила обратиться в департамент госбезопасности по поводу деятельности в Литве компании «Яндекс. Такси».
Госбезопасность пока не предоставила сведений, а вот литовский Национальный центр кибернетической безопасности считает, будто с помощью приложения «Яндекс. Такси» могут создаваться условия «для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью».
«Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны», — говорится в сообщении центра.
Ранее литовские разведывательные службы предупреждали, что «угроза утечки личных данных к российским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, odnoklassniki, mail.ru, yandex и тому подобных».
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