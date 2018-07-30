В Литве угрозу нацбезопасности увидели в «Яндекс. Такси»

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности в понедельник рекомендовал не пользоваться приложением заказа такси «Яндекс. Такси». Этой услугой в Вильнюсе можно пользоваться с 25 июля.

Представитель «Яндекса» по международным связям с общественностью Наталья Журавлёва в четверг сообщила агентству BNS, что в Вильнюсе используются около 300 автомобилей, установивших указанное приложение. И в четверг же вильнюсская мэрия решила обратиться в департамент госбезопасности по поводу деятельности в Литве компании «Яндекс. Такси».

Госбезопасность пока не предоставила сведений, а вот литовский Национальный центр кибернетической безопасности считает, будто с помощью приложения «Яндекс. Такси» могут создаваться условия «для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью».

«Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны », — говорится в сообщении центра.