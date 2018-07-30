В Совфеде посоветовали Кирштейнсу молиться, чтобы Россия не раздробилась

Ранее депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». В своем Twitter депутат написал, что такая мера «необходима для спокойствия» его страны и Европы.

"Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло. Распад Югославии, случившийся не без участия Запада, привел к серьезному европейскому кризису. Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина", — сказал Клинцевич.

Он отметил, что «долговременный, правильно понятый» интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей, состоит в том, чтобы Россия всегда была сильной своим единством, сообществом народов. «Такая Россия — гарант безопасности Европы и мира в целом. Укрепляя единство страны, мы одновременно решаем и задачу, отвечающую интересам всех народов планеты», — убежден сенатор.