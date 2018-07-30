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В Совфеде посоветовали Кирштейнсу молиться, чтобы Россия не раздробилась
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В Совфеде посоветовали Кирштейнсу молиться, чтобы Россия не раздробилась 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат сейма Латвии, заявивший о необходимости «раздробления» России, должен «разбить собственный лоб», молясь о том, чтобы этого не произошло, поскольку такой сценарий был бы чреват катастрофой во всей Европе, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
Ранее депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». В своем Twitter депутат написал, что такая мера «необходима для спокойствия» его страны и Европы.
"Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло. Распад Югославии, случившийся не без участия Запада, привел к серьезному европейскому кризису. Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина", — сказал Клинцевич.
Он отметил, что «долговременный, правильно понятый» интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей, состоит в том, чтобы Россия всегда была сильной своим единством, сообществом народов. «Такая Россия — гарант безопасности Европы и мира в целом. Укрепляя единство страны, мы одновременно решаем и задачу, отвечающую интересам всех народов планеты», — убежден сенатор.
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