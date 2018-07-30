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Клинцевич назвал последней стадией маразма идею латвийского депутата «раздробить» Россию
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Клинцевич назвал последней стадией маразма идею латвийского депутата «раздробить» Россию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сенатор Франц Клинцевич назвал последней стадией маразма идею латвийского депутата Александра Кирштейнса «раздробить» Россию, передаёт пресс-служба парламентария. По мнению сенатора, «распад» России может иметь катастрофические последствия.
«Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нём стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина», — сказал сенатор.
По его мнению, долговременный, правильно понятый интерес европейских держав состоит в том, чтобы Россия всегда являла собой сильное своим единством сообщество народов. Такая Россия, по мнению Клинцевича, — гарант безопасности Европы и мира в целом.
«Укрепляя единство страны, мы одновременно решаем и задачу, отвечающую интересам всех народов планеты», — отметил парламентарий.
Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо раздробить на несколько частей, только тогда в Европе установится мир на многие годы. По его мнению, только так военные конфликты закончатся.
Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов в ответ заявил, что Кирштейнс придерживается радикальных националистических взглядов и совершенно не заботится о вопросе войны и мира, передаёт РИА «Новости». Он также отметил, что подобные взгляды широко распространены в Восточной Европе.
Политолог Александр Асафов считает, что предложение латвийского депутата о необходимости раздробить Россию на малые страны по этническому составу для «установления мира в Европе» — попытка получить лояльность США.
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