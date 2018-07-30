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Пушков ответил латвийскому депутату, призвавшему раздробить Россию
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Пушков ответил латвийскому депутату, призвавшему раздробить Россию 

Свободная пресса 1 час назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter предложил латвийскому депутату Кирштейнсу на мечтать о раздроблении России, а озаботиться тем, что латыши массово покидают свою страну.
Напомним, Кирштейнс заявил, что «только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы».
«Депутат сейма Латвии Кирштейнс лучше бы думал не о «распаде России», а о том, что при правлении ему подобных из Латвии все больше людей уезжает. И скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле», — написал сенатор.
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