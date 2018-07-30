Ещё
В Госдуме и Совфеде ответили на латвийское предложение раздробить Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме и Совфеде ответили на латвийское предложение раздробить Россию 

Российская Газета 2 часа назад
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заметил, что западные страны официально уверяют Россию в отсутствии намерений по раздроблению России, захвату территорий и природных ресурсов, однако высказывание латвийского депутата свидетельствует об обратном.
— На самом деле это высказывание как раз подтверждает то наше беспокойство по поводу, в том числе, баз НАТО на территории Прибалтики. И нечего тут стесняться, надо жестко бороться, — сказал Калашников в комментарии РИА Новости. — Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения.
В Совфеде тоже отреагировали на предложение Латвии «раздробить» Россию на несколько частей. Сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что «ни Латвия, ни этот депутат не представляют собой ничего с точки зрения глобальных перемен».
— Но в демонстрации русофобии и попытке прогнуться перед хозяином в Латвии идут на всякие шаги, не задумываясь о последствиях для собственной репутации. В данном случае человек на всю жизнь поставил на себе крест, — считает Клинцевич, добавив, что перспектива развития Латвии без России практически отсутствует.
— Но этот депутат прикрепил к лодке под названием «Латвия» еще один груз, который потихонечку будет тянуть их ко дну, — резюмировал сенатор.
Российская Газета: последние новости
Гапоненко: Репортаж с петлей на шее латвийского политзаключенного В Малайзии не смогли определить причину исчезновения Boeing Депутат Рады пришел в ужас от нового украинского учебника по географии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве188
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле299
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста136
Опубликован финальный доклад о MH37027
Названа дата глобальной катастрофы28
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение