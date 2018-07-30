В Госдуме и Совфеде ответили на латвийское предложение раздробить Россию

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заметил, что западные страны официально уверяют Россию в отсутствии намерений по раздроблению России, захвату территорий и природных ресурсов, однако высказывание латвийского депутата свидетельствует об обратном.

— На самом деле это высказывание как раз подтверждает то наше беспокойство по поводу, в том числе, баз НАТО на территории Прибалтики. И нечего тут стесняться, надо жестко бороться, — сказал Калашников в комментарии РИА Новости . — Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения.

— Но в демонстрации русофобии и попытке прогнуться перед хозяином в Латвии идут на всякие шаги, не задумываясь о последствиях для собственной репутации. В данном случае человек на всю жизнь поставил на себе крест, — считает Клинцевич, добавив, что перспектива развития Латвии без России практически отсутствует.

— Но этот депутат прикрепил к лодке под названием «Латвия» еще один груз, который потихонечку будет тянуть их ко дну, — резюмировал сенатор.