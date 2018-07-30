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Латвийский депутат предложил расчленить Россию
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Латвийский депутат предложил расчленить Россию 

ИноСМИ 9 часов назад
Фото: ИноСМИ
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс написал на своей страничке в твиттере, что причиной военных конфликтов в Европе является Россия и для установления мира необходимо, чтобы она распалась на на несколько стран по этническому принципу.
«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — подчеркнул Кирштейнс.
Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY
— Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 июля 2018 г.
Кирштейнс известен своими русофобскими взглядами. Так, в 1996 году по инициативе Кирштейнса в Декларацию об оккупации СССР Латвии включили пункт о незаконном захвате Россией в 1944 году Абренской волости. В 2004 году он публично заявил, что с Россией можно строить отношения так: «Либо лизать сапоги, либо постоянно бить в морду». Кроме того он предложил выслать из Латвии неграждан в добровольно-принудительном порядке, «под звуки оркестра и с вручением грамот».
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