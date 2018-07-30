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В Госдуме призвали бороться с планами НАТО после предложения «раздробить» Россию
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В Госдуме призвали бороться с планами НАТО после предложения «раздробить» Россию 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников дал комментарий в связи с предложением латвийского депутата разделить Россию на части. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Калашникова, подобное заявление подтверждает «беспокойство» российской стороны из-за баз НАТО в прибалтийском регионе.
"И нечего тут стесняться, надо жестко бороться. Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения", — заявил Калашников.
Он добавил, что высказывание депутата противоречит заявлениям Запада об отсутствии намерений по захвату и раздроблению российской территории. Калашников призвал бороться с агрессивными намерениями блока и не верить «каким-то» словам.
Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе. Кирштейнс подчеркнул, что после этого «закончатся все военные конфликты».
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