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В Литве избили петербуржца, потому что «русским здесь не место»
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В Литве избили петербуржца, потому что «русским здесь не место» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как передает «Фонтанка», в Литве был избит житель Санкт-Петербурга. Мужчина приехал в страну, чтобы ухаживать за пожилым родственником. Мужчина рассказал, что находился с женой в местном пабе.
Официантка заведения принесла не то блюдо, которое было заказано, и отказалась заменить его. Петербуржцы в ответ отказались оплачивать эту часть заказа. Через несколько минут в паб явились друзья официантки и потребовали у петербуржцев деньги. Между мужчинами произошел словесный конфликт, окончившийся фразой: «валите отсюда, русским здесь не место». Далее завязалась драка.
Пострадавший рассказал, что его ударили сзади по голове и били 4-6 человек. Из паба избитого доставили в больницу, где ему зашили рану на голове.
Мужчина обратился в полицию. Заявление было принято не сразу, так как в отделении не было переводчика.
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