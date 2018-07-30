В Литве избили петербуржца, потому что «русским здесь не место»

Как передает «Фонтанка», в Литве был избит житель Санкт-Петербурга . Мужчина приехал в страну, чтобы ухаживать за пожилым родственником. Мужчина рассказал, что находился с женой в местном пабе.

Официантка заведения принесла не то блюдо, которое было заказано, и отказалась заменить его. Петербуржцы в ответ отказались оплачивать эту часть заказа. Через несколько минут в паб явились друзья официантки и потребовали у петербуржцев деньги. Между мужчинами произошел словесный конфликт, окончившийся фразой: «валите отсюда, русским здесь не место». Далее завязалась драка.

Пострадавший рассказал, что его ударили сзади по голове и били 4-6 человек. Из паба избитого доставили в больницу, где ему зашили рану на голове.

Мужчина обратился в полицию. Заявление было принято не сразу, так как в отделении не было переводчика.