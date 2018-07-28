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Сенаторы одобрили закон о родном языке
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Сенаторы одобрили закон о родном языке 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совфед на заседании в субботу поддержал закон об изучении родных языков.
В соответствии с документом федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.
Уточняется, что предусмотренное сейчас право граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, относится, в том числе, и к русскому языку как к родному языку.
Закон также устанавливает, что свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального и основного общего образования. —0-
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