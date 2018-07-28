Гапоненко: Репортаж с петлей на шее латвийского политзаключенного

Бунинскую фразу будущего нобелевского лауреата «Ату» из повести «Деревня», которую любили повторять мастера серебряного века, могут сполна оценить сегодня лишь ценители классической русской прозы, зато лагерная команда «Фас», судя по всему, удачно прижилась под крышей Полиции безопасности. В застенках Рижского централа они уже более трех месяцев подвергают издевательствам и пыткам защитника русских школ и русского языка в Латвии , 64-летнего профессора и президента Института европейских исследований Александра Гапоненко

Правозащитник направил открытое обращение в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой предотвратить его преследование со стороны латвийских властей. «Мне не страшна смерть за дело демократии и справедливости, но она создаст прецедент, на основании которого развернется избиение правозащитников в Европе, восторжествуют силы национальной диктатуры, угрожающие человечеству», — говорится в тексте письма из тюремных застенков, которое цитирует сегодня местная печать.

Кстати, решетки и стены рижского централа помнят письма латвийского поэта Яниса Райниса и будущего мужа дипломата Александры Коллонтай — Павла Дыбенко. Здесь расстреляли за годы фашистской оккупации более 40 тысяч заключенных, а в период торжества демократии отбывал срок мэр рижской столицы Альфред Рубикс

Говорят, что еще живы и экскурсоводы, которые провели по камерам ради любопытства латвийского президента Вайру Вике-Фрейберга. Тогда глава государства решила, садясь, переполненная впечатлениями, в американский лимузин, что клетки в национальном зоопарке ей представляются более удобными для выживания заключенных.

На протяжении уже пятнадцати лет ученый и латвийский патриот выступает защитником прав национальных меньшинств Латвии. Он публикует книги, снимает документальные фильмы, выступает в СМИ, готовит обращения в международные инстанции. А это, по неписаным законам националистов, уже угроза существованию янтарного края.

Когда партия рижского мэра Ушакова лет восемь назад еще только завоевывала голоса русскоязычных избирателей, Гапоненко публично был утвержден министром экономики ее теневого правительства, которое формировалось в парламентской фракции. Сегодня узник совести остается без внимания даже этих 23-х оппозиционных депутатов. И то сказать: у них выборы на носу этой осенью, которые, по утечкам из местной печати, теперь консультируют американские политтехнологи.

Поэтому ученый и обратился в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС). Это не первое его письмо. Еще в 2016 году он направил жалобу на противоправные действия начальника полиции безопасности Нормунда Межвиетса, который организовал преследование активистов нацменьшинств республики и просил рассмотреть, нет ли в его действиях признаков геноцида в отношении русских за их этническую, языковую, культурную и религиозную принадлежность.

Та же Полиция безопасности обвиняет профессора в попытке подрыва государственного строя за его правозащитную деятельность. Гапоненко убежден, что с ним «хотят рассчитаться за критику нарушения прав и свобод русского населения, которые гарантированы Конституцией республики и международными договорами». Главное же, ему пытаются помешать продолжить сбор фактического материала о геноциде национальных меньшинств в Латвии.

Защитник русских школ напоминает, что он уже обращался в прокуратуру МУС в мае 2018 года с просьбой предоставить «статус свидетеля по делу о преследовании национальных меньшинств в Латвии, но пока не получил ответа». Между тем, его физическое состояние в тюрьме резко ухудшилось.

Гапоненко констатирует, что спецслужбы не прекращают в отношении заключенного пытки. Они «не позволяют пользоваться услугами адвоката на допросах, не обеспечивают перевода следственных действий на русский, родной для меня язык», — пишет правозащитник. Более того, тюремщики запугивают его преждевременной смертью и требуют, чтобы он оговорил себя на допросах. «Я вынужден был отказаться от тюремной пищи, опасаясь отравления сотрудниками Межвиетса, который продолжает направлять действия следователей», — сообщает общественный активист.