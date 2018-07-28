Эстонские студенты построили гигантские рупоры, чтобы слушать лес

Группа студентов архитектурного факультета построила гигантские деревянные рупоры в лесах Эстонии . Эта акустическая инсталляция призвана слушать звуки леса.

Она сочетает современный дизайн и природу и доступна всем, кто доберется до глухого местечка в лесах Эстонии. Объекты расположены таким образом, что звук идет со всех сторон и в центре образуется удивительное звучание.

На инсталляции также можно сидеть или использовать ее как сцену. Автор объекта — студентка Биргит Ойгус. Дизайнеры — Тонис Кальве, Ахти Грюнберг и архитектурное бюро b210.

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