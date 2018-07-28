Истоки декларации Помпео в поддержку Крыма

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают присоединение украинского Крыма России , случившее в 2014 году. «Как и в Декларации Уэллеса в 1940 году, Соединенные Штаты подтверждают в качестве политики свой отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права… Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины », — сказал Помпео в своем заявлении.

Латвию и Эти замечания почти наверняка рассеют любую двусмысленность относительно того, собирается ли администрация Трампа признавать российскую аннексию Крыма — украинской территории, которую с Россией связывают близкие культурные и исторические отношения. Обосновывая свои заявления, Помпео сослался на Декларацию Уэллеса, в которой США отказывались признать вторжение тогдашнего Советского Союза в страны Балтии: Эстонию Литву . Декларация, названная по имени своего создателя, американского дипломата Самнера Уэллеса (Sumner Welles), на протяжении последующих пяти десятилетий оставалась краеугольным камнем политики США в отношении Советского Союза и придавала уверенности жителям Прибалтики, стремившимся к независимости от Кремля.

Советское вторжение в прибалтийские государства произошло после пакта Молотова — Риббентропа, договора о ненападении, заключенного в 1939 году между Советским Союзом и нацистской Германией . После этого соглашения Советы получили влияние в Эстонии, Латвии и Литве — трех странах, которые, как опасался СССР, Германия могла использовать в качестве плацдарма для вторжения на советскую территорию. Сначала Советский Союз ограничился подписанием с тремя странами пактов о взаимопомощи, однако спустя год после заключения этих соглашений Сталин аннексировал страны Балтии. (Гитлер в конечном счете предал Сталина, который присоединился к союзным странам, чтобы нанести поражение нацистам). Однако Соединенные Штаты не признали советскую аннексию стран Балтии. Как вспоминал в интервью 1973 года известный американский дипломат Лой Хендерсон (Loy Henderson), важную роль в разработке этой политики сыграл президент Франклин Рузвельт , которого в ту пору критиковали за его излишнюю мягкость по отношению к Советам. Рузвельт «был возмущен тем, как Советский Союз присоединил страны Балтии, и лично одобрил осуждающее заявление заместителя госсекретаря Уэллеса по этому вопросу».

По словам Хендерсона, Уэллес попросил его выступить с заявлением для прессы, осуждающим советские действия, однако считал первоначальный набросок недостаточно убедительным. «В моем присутствии он позвонил президенту и зачитал ему черновой вариант. Они сошлись на том, что тексту необходимо придать больше категоричности, — вспоминал он. — Затем мистер Уэллес переделал несколько строк и добавил рял других — по всей видимости, предложенных президентом… А после этого мистер Уэллес без дальнейших консультаций отправил заявление в пресс-центр на публикацию».

Хотя США и их европейские союзники подвергли действия России критике и ввели жесткие санкции в отношении Москвы за присоединение ею Крыма в 2014 году и последующую поддержку, оказываемую украинским сепаратистам, критики призывали к созданию декларации, подобной уэллесовской, которая стала бы опорой для Крыма и отвергала бы российскую аннексию как свершившийся факт.

Как писала в 2015 году Элизабет Броу (Elisabeth Braw), независимый исследователь британского аналитического центра — Королевского института оборонных исследований, хотя во время аннексии Крым не был независимой страной, Декларация Уэллеса «предлагает интересный ответ в контексте текущего противостояния».

«Что, если бы США и другие правительства сделали аналогичную декларацию в отношении Крыма, по существу рассматривая его по-прежнему как украинскую территорию и даже не обращая внимания на то, что аннексия уже произошла?» — писала она.

На самом деле декларация Уэллеса гласит: «В последние дни стремительно приближаются к своему завершению злокозненные процессы, в ходе которых политическая независимость и территориальная целостность трех небольших прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы — подвергаются намеренному уничтожению со стороны одного из их наиболее могущественных соседей.

С того самого дня, когда народы этих республик впервые получили независимую и демократическую форму правления, народ Соединенных Штатов с глубоким интересом и участием следил за их достойным восхищения прогрессом на пути к автономии.

Политика нынешнего американского правительства общеизвестна. Народ Соединенных Штатов выступает против хищнической деятельности вне зависимости от того, осуществляется она насильно или путем угроз применения силы. Американский народ также выступает против любой формы вмешательства со стороны какого бы то ни было, пусть и самого влиятельного, государства, во внутренние дела любого другого суверенного государства, пусть и самого слабого.

Эти принципы составляют основу, на которой строятся существующие сегодня отношения между двадцатью одной суверенной республикой Нового Мира.

Соединенные Штаты будут хранить верность этим принципам, поскольку американский народ убежден в том, что, пока отношения между странами в очередной раз не будут регулироваться доктриной, закрепляющей данные принципы, у нас нет возможности сохранить верховенство здравого смысла, справедливости и права — иными словами, базовые элементы современной цивилизации».

Эти слова, произнесенные 78 лет назад, послужили основой для нынешнего заявления Помпео — слова, по сей день не утратившие своей актуальности.