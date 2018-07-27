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МИД Эстонии отрицает контакты по пограничному договору с Россией
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МИД Эстонии отрицает контакты по пограничному договору с Россией 

Псковская губерния 20 минут назад
Министерство иностранных дел Эстонии не располагает официальной информацией от российской стороны о ратификации пограничного договора, а также о предстоящем визите делегации Госдумы в Эстонию. Об этом пишет ERR со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Эстонии. Сам процесс принятия национальными парламентами закона о принятии нового пограничного договора между Эстонией и Россией проходит, как и раньше, подчеркнули в эстонском дипломатическом ведомстве: законодательный орган власти Эстонии Рийгикогу принял закон в первом чтении, теперь очередь за ГосдумойРФ. «Что касается приезда делегации российских парламентариев в Эстонию, то у нас нет точной информации об этом», — добавили в МИД. Накануне эстонские СМИ со ссылкой на председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого заявляли, что дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией может быть названа в ближайшем будущем, а российские парламентарии посетят своих эстонских коллег уже нынешней осенью. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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