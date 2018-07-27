Претензии Литвы к Яндекс-такси имеют параноидальный оттенок

Литве склонны видеть «заговор Кремля» едва в каждой мелочи. На этот раз литовские власти превзошли сами себя — под подозрение попал агрегатор такси. Каким образом он может навредить национальной безопасности Литвы? И не проще ли будет для всех, если отдельные литовские чиновники обратятся к психиатру?

Накануне в столице Литвы Вильнюсе начал работу сервис компьютерного агрегатора перевозок Яндекс-такси, хорошо знакомый и москвичам, и другим россиянам, и некоторым иностранцам (например, грузинам). Одновременно мэрия Вильнюса обратилась в Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы с запросом — не вредит ли деятельность российской кампании интересам национальной безопасности Литовской республики. С их точки зрения, агрегатор может собирать данные на литовцев, а затем передавать их в ФСБ . Ну или еще куда-нибудь.

«Стук» в контрразведку озвучил заместитель мэра Линас Кведаравичюс. Его быстро поддержали советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Арнольдас Пикжирнис и член парламентского Комитета по обороне и безопасности Лауринас Кащюнас. При этом ДГБ предпочло затаиться: пресс-секретарь ведомства контрразведки Аурелия Каткувене произнесла нечто крайне расплывчатое типа «ДГБ следит за всеми угрозами для национальной безопасности». Отстаньте.

Логика «настучавших» примерно такова (и все это произносится на полном литовском серьезе, без тени улыбки на лице):

Берем абстрактного литовского чиновника, поехавшего зачем-то в командировку в Москву (эта версия событий излагалась до 10.00 26 июля, когда сервис в Вильнюсе еще не функционировал) и загулявшего там на вечеринке. По определению считается, что литовский государственный служащий просто обязан напиться в Москве на «вечеринке» до такого состояния, что ни водить свою машину, ни идти пешком уже не может. Метро — это недоступный лабиринт-квест, где живут зомби и крысы-мутанты. Телефон посольства, чтобы вызвать дежурного, он не помнит. Он не очень-то помнит, как его зовут и зачем он здесь. Это нормальная, рутинная история. Видели. Литовцы по-прежнему самая пьющая нация в мире.

И вот этот деятель вызывает на своем смартфоне такси через агрегатор. Чтобы загрузить и запустить приложение, он должен подтвердить готовность делиться своими персональными данными (если сможет, конечно, попасть пальцем в кнопку). Через пять минут за телом государственного служащего с доступом к таинственным литовским секретам приезжает зеленоглазое такси и доставляет его в гостиницу или в посольство в Борисоглебском переулке, где тоже есть гостиница и неплохой (и дешевый бар) для своих.

Вроде бы — конец истории, начинай сначала. Но не тут то было. Коварный агрегатор такси тут же бежит в ФСБ (или в ГРУ ; сейчас именно ГРУ в тренде) и передает данные на литовца: где был, что делал, куда поехал. И российские спецслужбы, которые, как и Москва в целом, никогда не спят, тут же берут незадачливого чиновника в оборот и начинают его шантажировать вызывающим поведением в командировке.

То есть, это российские спецслужбы виноваты в том, что мариямпольский олень вместо того, чтобы тихо налакаться в посольстве (если уж без этого он не может пережить командировку в сердце Мордора), развлекался невесть где, невесть с кем. А Яндекс-такси выступает коварным пособником провокации против честного и открытого парня. Страшно подумать, что они могут натворить непосредственно в Вильнюсе. Тут ведь на каждого второго в пятницу такого можно насобирать, что хоть все литовское правительство опечатывай.

Еще раз подчеркнем: это не анекдот, это практически дословно излагается.

Формальным поводом для наезда на Яндекс-такси в Литве стал тот факт, что перед размещением своих акций на бирже Nasdaq компания сообщила контрольным органам, что передала в рамках уголовного дела по событиям на Болотной площади в 2011 году некоторые данные о клиентах такси в правоохранительные органы по их запросу. При этом права клиентов формально не нарушались, поскольку они подтвердили пользовательское соглашение (всем известный текст, всплывающий при регистрации любого нового приложения, который никто никогда не читает).

Помнится, примерно 15 лет назад в Белграде начали обустраивать платные парковки. Тогда местные конспирологи взвыли: теперь практически на каждого белградца можно создать целое досье, по минутам фиксируя все его передвижения по городу. Удивительно, но во время первой либеральной кампании по борьбе с Сергеем Собяниным на почве все тех же платных парковок в Москве никому из наших оппозиционеров такая мысль в голову не пришла. Не додумались.

С Яндекс-такси в Литве ситуация еще более смешная и очень уж местная, литовская, то есть без тени здравого смысла и самоиронии. Дело в том, что этот агрегатор прекрасно работает в Латвии Эстонии , и там никаких вопросов по части национальной безопасности ни у кого не возникло. Более того, управленческий сервер компании и big data по Прибалтике находится в Финляндии , а зарегистрирована она в Нидерландах , то есть к России формально отношения не имеет и что-либо «передать» в Москву не может — иностранные кампании ФСБ не подчиняются. Более того, в «Яндексе» специально уточнили, что даже не планируют открывать в Вильнюсе отдельный офис, а управляться литовское отделение будет из Голландии.

Наконец, и самое смешное: Яндекс-такси работает на Украине . В открытую и не стесняясь никого, даже СБУ , — 5 гривен за километр в Киеве.

Вот где, оказывается, первопричина поражений украинской армии и постоянного бардака. Это все таксисты мутят.

Конечно, у людей, выживших в 1990-е годы, не может не появиться мысли, а не лоббирует ли вильнюсская мэрия каких-то своих таксомоторных агрегаторов за долю малую таким вот уникальным способом? Но еще до появления Яндекс-такси в Вильнюсе прекрасно работал Uber, который, как должно быть понятно мэрии литовской столицы, теперь тот же Яндекс, только дизайн другой (в компании, правда, подчеркивают, что на прибалтийские отделения Uber пользовательское соглашение с Яндексом не распространяется, то есть в Вильнюсе они будут функционировать как конкуренты). Также в литовской столице работает агрегатор Taxify — успешный эстонский стартап, функционирующий также в Латвии.

Таким образом, лоббировать вильнюсской мэрии просто некого. Да и деньги там небольшие: минимальная стоимость поездки — 1 евро, километр — 50 центов, за простой брать не будут (в Вильнюсе практически нет пробок, разве что на мостах, да и то редко). При этом Яндекс сразу взял на работу 300 человек, что для Литвы с ее безработицей и массовым оттоком населения — заметный рост количества рабочих мест.

Недавно тот же Taxify с помощью банка Swedbank провел социологический опрос, из которого выяснилось, что 51% литовцев предпочитает подрабатывать, а 30% этого не делали, но хотели бы. Этот процент выше, чем в Латвии и Эстонии, поскольку уровень доходов в Литве сильно ниже, чем у северных братьев по разуму. Согласно этому же опросу, ночной таксист может в теории заработать до 1000 евро в месяц, если повезет. Яндекс сразу предлагает 700 евро стабильной зарплаты, что действительно может ударить по конкурентам.

Принципиальная разница между Яндекс-такси и прочими заключается в использовании собственных карт. Uber и Taxify пользуются Google , а Яндекс собственными разработками. Вопрос, что лучше и удобней — спорный, но литовские СМИ прямо с утра четверга принялись тестировать агрегаторы: у кого получиться доехать быстрее и дешевле. Пока ничья.

Таким образом, обращение вильнюсской мэрии в ДГБ ничем, кроме психического отклонения, объяснить нельзя. При этом авторы и сторонники заявления в ДГБ утверждают, что ранее в России «Яндекс был одним из оплотов свободомыслия» (это как?), а «по мере укрепления режима Путина» «ощутил на себе давление». Апофеозом этого «давления» стало посещение президентом России офиса Яндекса на 20-летний юбилей компании.

Здравомыслящие люди нашлись даже в Вильнюсе, но и они вынуждены оглядываться на сумеречную зону сознания. Глава Инспекции по защите данных Раймондас Андрияускас сказал, что определить, не воспользовался ли кто-то вашими данными, сложно, а расследование начинают, если поступает соответствующая информация. «Сейчас, поскольку они (Яндекс-такси) только начали свою деятельность, нет информации о повышенном риске. Мы не можем подозревать только на основании того, что это компания российского капитала, или того, что прежде она передала тайную информацию», — сказал Андрияускас.

То есть, превентивные обвинения — мусор, но что-то в этом есть. И надо держать ухо востро.