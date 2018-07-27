Эстонская ПЦ: Крещение Руси стало моментом просвещения для славянских народов

ТАЛЛИН , 27 июля. / ТАСС /. Крещение Руси для славянских народов стало моментом просвещения, а также поспособствовало распространению христианства на территории Эстонии . Такое мнение в беседе с ТАСС высказал епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

"Для славянских народов это стало просвещением народа, который был погружен в языческие суеверия, — сказал он. — Через призму христианства просветились народы".

По словам владыки Лазаря, эстонский народ также благодаря этому событию стал массово приходить к христианству.

"Русские и эстонцы бок о бок жили и трудились, их связывали вместе торговые пути, поэтому свет православной веры проник на эстонскую землю, — сказал он. — Для Эстонской православной церкви Русская православная церковь стала матерью-церковью".