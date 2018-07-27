Эстонская ПЦ: Крещение Руси стало моментом просвещения для славянских народов 

ТАЛЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Крещение Руси для славянских народов стало моментом просвещения, а также поспособствовало распространению христианства на территории Эстонии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
"Для славянских народов это стало просвещением народа, который был погружен в языческие суеверия, — сказал он. — Через призму христианства просветились народы".
По словам владыки Лазаря, эстонский народ также благодаря этому событию стал массово приходить к христианству.
"Русские и эстонцы бок о бок жили и трудились, их связывали вместе торговые пути, поэтому свет православной веры проник на эстонскую землю, — сказал он. — Для Эстонской православной церкви Русская православная церковь стала матерью-церковью".
В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси в эстонском городе Нарва прошла конференция «Князь Владимир и его духовное наследие», на которой участники представили доклады о значимости события.