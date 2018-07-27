КС Латвии рассмотрит дело о переводе русских школ на латышский язык

РИГА , 27 июл — РИА Новости . Конституционный суд Латвии принял к рассмотрению дело о соответствии Конституции республики поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения в школах нацменьшинство на государственный (латышский) язык, заявила журналистам представитель суда Лина Ковалевска.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года. Дело возбуждено по заявлению депутатов парламентской фракции «Согласие».

"КС поручил Сейму до 25 сентября 2018 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием", — сообщили в суде.

Как сообщили РИА Новости в партии «Согласие», в Конституционном суде оспаривается соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе».

"Данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции", — считают авторы иска.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.