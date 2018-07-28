Понесёт ли Литва наказание за размещение секретных тюрем ЦРУ и нарушения свободы слова

Комитет ООН по правам человека опубликовал накануне доклад о соблюдении основных прав и свобод граждан в Литве. Среди выявленных многочисленных нарушений особое место занимает вопрос секретных тюрем ЦРУ. Литовское руководство официально заявляет, что таких учреждений на территории страны не было, а был лишь Центр помощи разведке. Однако в международной структуре считают иначе.

Не отвертеться

«ООН ещё раз подчеркнула, что эти секретные задержания и пытки были, что преступление было совершено, и попытки Литвы заявить, что его не было, не признаются Организацией Объединённых Наций», — заявил в интервью RT литовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас.

В декабре 2017 года Комитет ООН по насильственным исчезновениям постановил, что к 15 сентября 2018 года правительство Литвы должно найти виновных в открытии на территории страны секретной тюрьмы ЦРУ. К тому же призывает и нынешнее решение Комитета ООН по правам человека, хотя и не устанавливает конкретных сроков.

«Государству-участнику следует принять надлежащие меры для расследования собственной причастности, а также причастности государственных должностных лиц к нарушению прав человека в ходе контртеррористических операций, …и в ходе любых других тайных задержаний, а кроме того обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности и в случае признания их вины понесли соответствующее наказание; жертвам следует гарантировать доступ к эффективной правовой защите», — говорится в решении Комитета ООН по правам человека.

По мнению экспертов, даже на фоне соседних Латвии Эстонии Литва с особой подобострастностью относится к США , из-за чего эта страна не могла не попасть в ряды государств, разрешивших ЦРУ разместить у себя секретные тюрьмы.

«Литва единственная из трёх балтийских стран, разместившая у себя тюрьму Центрального Разведывательного Управления, — подчеркнул в интервью RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич. — Литовская позиция характеризуется безоговорочным, бездумным принятием идей, которые приходят из Вашингтона, и реализацией их в чудовищной тоталитарной форме».

Путь в Гаагу

Станисловас Томас, жалобы которого в Комитет ООН по правам человека были удовлетворены в решении международного органа, воодушевлён и готов продолжить борьбу.

«Я доволен, в некоторых вещах Комитет ООН по правам человека пошёл даже дальше, чем я просил, — рассказал Томас в интервью RT. — Комитет ООН подчеркнул, что все их решения являются обязательными к исполнению. Прямо сейчас я пишу письмо прокурору Международного уголовного суда в Гааге, перешлю ему замечания ООН, чтобы поскорее начать действия».

По словам Станисловаса Томаса, официальный Вильнюс не будет искать виновных, поскольку это люди из высших эшелонов власти.

Руководитель Департамента государственной безопасности Арвидас Поцюс © Bu Peng/ Xinhua globallookpress.com

«Виновных мы знаем. Это бывший президент Литвы Валдас Адамкус и руководитель Департамента государственной безопасности Арвидас Поцюс», — подчёркивает юрист. По его словам, прокурор в Гааге уже обратилась в Коллегию досудебного расследования Международного уголовного суда для того, чтобы инициировать следствие по этому вопросу. Теперь решение Комитета ООН по правам человека станет дополнительным фактором, который может повлиять на расследование суда в Гааге.

«Литва решение ООН не признаёт, но самое главное, чтобы это было аргументом для гаагского прокурора, — считает Томас. — Когда дело будет передано на международный уровень, я уверен, оно завершится обвинительным актом для Валдаса Адамкуса и Поцюса».

Неудобный президент

Одновременно Комитет ООН по правам человека высказал озабоченность в отношении бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса.

В 2004 году он был отправлен парламентом в отставку из-за вероятных связей с российским предпринимателем Юрием Борисовым и лишён права заниматься политической деятельностью. Через год расширенная коллегия Верховного суда Литвы признала бывшего президента невиновным, но запрет на участие в политике с него не сняли.

Бывший Президент Литвы Роландас Паксас © PETRAS MALUKAS AFP

Сам Паксас в 2009 году на слушаниях в комитете по национальной безопасности и обороне литовского сейма заявил, что его отстранили от власти именно из-за отказа размещать в стране секретную тюрьму ЦРУ.

Такого же мнения придерживается и Станисловас Томас, ранее заявивший в эфире RT, что именно из-за позиции по секретным тюрьмам и «сняли» Паксаса.

В 2014 году Комитет уже высказывался по этому вопросу и призвал Вильнюс допустить бывшего президента к участию в политике, в том числе в выборах, однако, по мнению Николая Межевича, и в этом случае Вильнюс не станет выполнять решения органа ООН.

«Паксас — прагматик, считающий, что с Россией можно иметь дело, а в Литве это практически преступление, — пояснил Николай Межевич. — Его политическая карьера была сломана при активной американской поддержке, поэтому есть определённые сомнения, что ему удастся вернуться в политику».

Свобода мнений

Ещё один вопрос из жалобы Станисловаса Томаса в Комитет ООН по правам человека, удовлетворённый в нынешнем решении, — призыв исключить из официальных документов Литвы указание на журналистов и общественные организации как на угрозы национальной безопасности.

«Государству-участнику ООН следует прекратить в официальных заявлениях называть физических и юридических лиц, которые осуществляют своё право на свободу выражения мнения, «угрозой национальной безопасности». Ему следует добиться того, чтобы все его инициативы законодательного или иного характера гарантировали авторам, журналистам, правозащитникам, а также другим отдельным лицам и ассоциациям возможность беспрепятственно осуществлять своё право на свободу выражения мнений», — отмечается в решении Комитета ООН по правам человека.

Международный орган подчёркивает, что в составляемом ежегодно документе «Оценка угроз национальной безопасности» Минобороны и Департамента государственной безопасности Литвы упоминаются «объединения, новостные агентства, журналисты и защитники прав человека». Так, в 2016 году в него попали RT, агентство «Россия Сегодня», Sputnik и Русская Православная Церковь. В 2017 году в аналогичном документе картинка с надписью «RT» на закрашенной зелёным цветом карте России иллюстрировала угрозы в области информационной безопасности.

В 2018 году в оценке угроз национальной безопасности Литвы особое место заняли литовская страница агентства Sputnik, сайт baltnews.lt и деятельность поисковых отрядов, занимающихся захоронением останков солдат и офицеров Красной армии, павших в боях Великой Отечественной.

Создание новых монументов на местах их захоронений и восстановление старых памятников также было отнесено к угрозам национальной безопасности Литвы.

"Нелегально возведённый монумент" © Скриншот: https://www.vsd.lt

«Этот список угроз национальной безопасности уже объявлен незаконным, противоречащим свободе мысли, — заявил RT Станисловас Томас. — Это символическая победа для всех журналистов, включая RT. Я уже общался с людьми, литовскими журналистами, которые тоже присутствуют в этих документах. На следующей неделе они подадут в суд и будут требовать компенсацию в €10 тыс. с литовского государства».

Ещё один момент исторической политики современной Литвы, вызвавший озабоченность Комитета ООН по правам человека, — инициатива Минэкономики страны запретить продажу товаров, например, книг, которые противоречат официальной трактовке истории.

По мнению Николая Межевича, вразумить Вильнюс может только широкое международное давление. «Безусловно, российская политика на этом направлении должна базироваться на максимальном задействовании ресурса международных организаций, — подчеркнул политолог. — Факты преследования журналистов, борьбы с любой формой самого осторожного инакомыслия должны быть предметом обсуждения мировой общественности».