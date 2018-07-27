ООН призвала Литву рассекретить данные о тайной тюрьме ЦРУ

Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что «досудебное расследование № 01-2-00015-14 не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена», передает «Интерфакс»

Также в ООН призвали провести расследование участия госчиновников в нарушении прав человека во всех случаях тайного содержания под стражей, осудить виновных и гарантировать жертвам «доступ к эффективной правовой защите».

В августе правительство республики планирует принять решение по обжалованию обязательства. Кроме того, в ходе судебного процесса официальные лица Литвы утверждали, что в населенном пункте Антавиляй под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

Комитет ООН по правам человека регулярно проводит мониторниг соблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах. Ситуация в Литве в начале июля обсуждалась на саммите в Женеве.

Напомним, о секретных тюрьмах ЦРУ по всему миру, в том числе в Восточной Европе (например, в Польшеи Литве), стало известно в 2005 году.