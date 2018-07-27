ООН призвала Литву рассекретить данные о тайной тюрьме ЦРУ 

Комитет ООН по правам человека обратился к Литве с призывом обнародовать расследование, посвященное функционированию на территории этой страны секретной тюрьмы Центрального разведывательного управления США.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что «досудебное расследование № 01-2-00015-14 не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена», передает «Интерфакс».
Также в ООН призвали провести расследование участия госчиновников в нарушении прав человека во всех случаях тайного содержания под стражей, осудить виновных и гарантировать жертвам «доступ к эффективной правовой защите».
31 мая Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ, где содержались подозреваемые в терроризме. Литву обязали выплатить Абу Зубайде, палестинцу родом из Саудовской Аравии, 130 тыс. евро за незаконное содержание в этом учреждении.
В августе правительство республики планирует принять решение по обжалованию обязательства. Кроме того, в ходе судебного процесса официальные лица Литвы утверждали, что в населенном пункте Антавиляй под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.
Комитет ООН по правам человека регулярно проводит мониторниг соблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах. Ситуация в Литве в начале июля обсуждалась на саммите в Женеве.
Напомним, о секретных тюрьмах ЦРУ по всему миру, в том числе в Восточной Европе (например, в Польшеи Литве), стало известно в 2005 году.
В январе 2017 года Польша и Литва выступили против создания новых специальных тюрем на их территории.