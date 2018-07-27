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«Мисс-СНГ»: один день из жизни красотки
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«Мисс-СНГ»: один день из жизни красотки 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В столицу Казахстана за десять дней до финала прибыли конкурсантки, чтобы побороться за титул «Мисс-СНГ». Смотрите на видео Sputnik, как красавицы устроили показ мод в торгово-развлекательном центре
В Астану прибыли девушки из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет. Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, претендентки прошли отбор из нескольких этапов.
За время прибытия в Казахстан девушки ознакомились с традициями и обычаями народов, а также посетили популярные достопримечательности столицы и приняли участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях. В одном из торгово-развлекательных центров красавицам было предложено выбрать наряд и поучаствовать в показе мод.
Грузию на конкурсе красоты «Мисс-СНГ» представляет 28-летняя Лика Тория.
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