«Мисс-СНГ»: один день из жизни красотки

В столицу Казахстана за десять дней до финала прибыли конкурсантки, чтобы побороться за титул «Мисс-СНГ». Смотрите на видео Sputnik, как красавицы устроили показ мод в торгово-развлекательном центре

Украина, Эстония, Литва, Астану прибыли девушки из 16 стран-участниц (в их числе Грузия Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет. Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, претендентки прошли отбор из нескольких этапов.

За время прибытия в Казахстан девушки ознакомились с традициями и обычаями народов, а также посетили популярные достопримечательности столицы и приняли участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях. В одном из торгово-развлекательных центров красавицам было предложено выбрать наряд и поучаствовать в показе мод.

Грузию на конкурсе красоты «Мисс-СНГ» представляет 28-летняя Лика Тория.