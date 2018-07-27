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В Литве растет спрос на бункеры времен Второй мировой войны
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В Литве растет спрос на бункеры времен Второй мировой войны 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Администрация одного из городов в Литве ищет хозяина для целого военного комплекса, построенного во время Второй мировой войны. Заброшенное здание требует капитального ремонта, но покупателей это не пугает. Боятся они другого — мнимой военной угрозы. Власти готовят население к предстоящему апокалипсису.
Продается монолитный дом в Туарге. Цена — 14800 евро. По мнению хозяина, не слишком большие деньги для убежища на случай внезапной войны. Продавец расхваливает товар. Не дом, а крепость! Полутораметровые бетонные стены способны выдержать прямое попадание снаряда. Внутри есть вентиляция, канализация. Осталось выгрести мусор и провести электричество.
— Сейчас нет времени всем этим заниматься. Так если никто не будет покупать, буду сам делать! — рассказывает владелец убежища Гедеминас Курлинкус.
В соседней Клайпеде с молотка пустили целый комплекс бункеров, где во время Великой Отечественной войны находились немецкие зенитные батареи. И такого добра вдоль прибалтийского побережья хватает.
Эстонцы тоже в тренде. Для защиты от врага сами сконструировали портативное бомбоубежище. Выдерживает попадание 155-миллимитрового снаряда. Стоимость — всего 18 тысяч евро.
Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов уверен, что информационная атака на мозг прибалтийского жителя кого угодно заставит поверить в близость войны с Россией. Так что доверчивым прибалтам сейчас можно продать что угодно.
— Этот страх, конечно, искусственный. Он поддерживается для двух целей. Первая — обоснование увеличения военных расходов. Вторая цель — обоснование плохого отношения к собственному русскому населению, — поясняет европарламентарий.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, например, уже заждался нападения России. Прибалтийские СМИ не первый месяц тиражируют его нелепое высказывание о том, что в результате войны с Эстонией Россия потеряет Омск и Томск, не говоря уж о Санкт-Петербурге.
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