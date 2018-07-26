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Главу отделения «Союза русских Литвы» обсыпали мукой на митинге
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Главу отделения «Союза русских Литвы» обсыпали мукой на митинге 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. На митинге в Клайпеде члена местного городского совета, главу отделения «Союза русских Литвы» Вячеслава Титова обсыпали мукой, сообщает Sputnik Литва.
Кадры инцидента опубликованы на YouTube.
Акцию в поддержку депутата организовали местные жители после того, как мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас призвал объявить импичмент Титову за его слова о том, что командир «лесных братьев» Адольфас Раманаускас (Ванагас) может быть причастен к гибели тысяч простых литовцев.
Среди собравшихся оказались и противники депутата. Когда политик появился перед толпой, один из них бросил в него горсть муки. Другие поддержали этот выпад криками «Стыдно!». Некоторые пришли на митинг с требованиями выгнать политика из Литвы.
Сторонники Титова потребовали от властей не ограничивать свободу слова.
После инцидента депутат заявил перед митингующими, что всегда должно быть место для дискуссии, и выразил сожаление, что часть общества не может принять альтернативное мнение. Титов отметил, что неправильно, когда за оглашением исторических фактов стоит прокурор, а не историки.
Ранее во время заседания комитета экономики и финансов депутат заявил, что Раманаускас (Ванагас) мог быть причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей. Политик предложил изучить действия «партизана» после того, как мэрия Клайпеды предложила установить мемориальную табличку на здании педагогического института, где учился Раманаускас.
Клайпедская окружная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Титова по уголовной статье об оскорблении памяти покойного.
Позднее на своей странице в Facebook депутат опубликовал копии документов, подтверждающих причастность командира «лесных братьев» к убийствам литовцев. Титов также подчеркнул, что ожидал спокойной дискуссии, а не возбуждения против него уголовного дела.
В Литве «партизанами» считают и «лесных братьев» — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. «Лесные братья» были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.
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