В Эстонии хотят ввести визу «цифрового кочевника»

По словам советника отдела политики гражданства и миграции Киллу Вантси, в качестве примера такого специалиста выступает программист, который работает на американскую компанию. В действующем законодательстве, касающемся рабочей миграции, такие люди не учитываются — чтобы трудиться в Эстонии , требуется местный наниматель. Поэтому часто «удалёнщики» въезжают по туристической визе, но остаются, чтобы работать дистанционно, сообщает Postimees. Кстати, государство пользуется высоким спросом среди иностранных туристов.

«Цифровые кочевники» создают для страны дополнительную ценность, являясь потребителями местных товаров и услуг. А повод остаться в стране позволит им делать больший вклад в экономику Эстонии в виде налогов.

Также планируется упростить правила работы для иностранцев, позволив им некоторое время трудиться на нескольких нанимателей одновременно и менять компанию без необходимости заново проводить всю процедуру получения ВНЖ. Также изменения позволят регистрировать место жительство в Эстонии зарубежным гражданам, которые живут здесь недолго, но больше полугода (за этот период они попадают под налоговую отчётность). Это расширило бы спектр услуг, которыми они могут пользоваться.