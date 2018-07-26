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Трудности перевода: какие языки стоит учить
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Трудности перевода: какие языки стоит учить 

Sputnik Абхазия 36 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.
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