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Трудности перевода: какие языки стоит учить
Sputnik Абхазия
36 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Абхазия
Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике
Sputnik
Эстония
.
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