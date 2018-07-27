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Доминирующие языки 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
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