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В литовском сейме испугались «Яндекс. Такси»
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В литовском сейме испугались «Яндекс. Такси» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. Депутат консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис заявил, что деятельность российской компании «Яндекс. Такси» может угрожать национальной безопасности республики, сообщает Sputnik Литва.
По утверждению Ажубалиса, Россия стремится расширить влияние, в том числе с помощью бизнеса. Ситуация становится еще более серьезной, так как современные мобильные технологии могут легко собирать конфиденциальную информацию о пассажирах, в частности об их маршрутах и времени поездки.
"Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров. Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности", — сказал Ажубалис.
По словам политика, он обратился к директору Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюсу Яунишкису с просьбой изучить деятельность компании. Ажубалис поинтересовался у Яунишкиса, знало ли ведомство заранее о начале работы сервиса в Литве и оценило ли потенциальные угрозы со стороны «Яндекс. Такси» для безопасности республики и ее граждан. Кроме того, Ажубалис спросил, как глава ДГБ собирается бороться с потенциальными рисками.
Ранее сообщалось, что российский сервис «Яндекс. Такси» планирует начать работу в Литве в конце июля. В этом году компания запустилась в Эстонии и Латвии.
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