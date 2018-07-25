Гражданку Коморских Островов поймали с чужим паспортом на границе 

Гражданка Коморских Островов пыталась пересечь российско‐латвийскую границу по чужому паспорту. Ее задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.
Пограничники проверяли документы пассажиров рейсового автобуса, который держал маршрут в Латвию. Именно тогда они заметили женщину. Ее внешность заметно отличалась от фотографии в паспорте, который был выдан на имя гражданки Франции.
Дополнительно проверив все сведения, обнаружили, что нарушительница 1978 года рождения и она гражданка Коморских Островов. Настоящий паспорт женщины находился в ее личных вещах. Свои действия она объяснила отсутствием визы, которая необходима для пересечения границы.
Суд оштрафовал женщину, после чего она была выдворена с территории России.