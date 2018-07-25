Жертву нацистов выдали за узницу ГУЛАГа в Риге

Музей оккупации в Риге выдал жертву нацистов за узницу ГУЛАГа

Латвия. Музей оккупации в путеводителе по Риге поместил убитую нацистами монахиню мать Марию в раздел "жертв советской оккупации", сообщает Sputnik

Путеводитель по памятным местам Риги и окрестностей "Борьба Латвии и ее жителей за свободу и сопротивление оккупационным властям 1918-1991" был издан обществом Латвийского музея оккупации в прошлом году на двух языках — латышском и английском. Финансовую поддержку проекту оказали Латвийское объединение политически репрессированных, Государственный фонд культурного капитала, Латышский фонд, самоуправления Марупского и Саласпилсского краев и Общество политрепрессированных Стопиньского края.

Фальсификацию исторических фактов обнаружил рижский краевед Александр Ржавин и рассказал о ней в Facebook.

Ржавин не удивился, когда не увидел в путеводителе памятного знака в честь советского подпольщика Мартиньша Поге, боровшегося с нацистами, зато нашел там памятник солдатам Третьего рейха из числа местных подростков, помогавших ПВО.

"Как служба в немецкой ПВО могла способствовать латвийской независимости? Никак. Может, тогда они тут упомянуты как жертвы оккупационного режима? А подпольщик Пога разве не жертва нацистских оккупантов?" — спрашивает Ржавин.

Но историю с монахиней Марией он назвал уже откровенной фальшивкой. В раздел "Советская оккупация" авторы путеводителя поместили памятную табличку участнице французского Сопротивления, уроженке Риги монахине Марии (известной как мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Скобцова). Во время нацистской оккупации дом монахини Марии стал одним из штабов Сопротивления, убежищем для евреев и военнопленных.

Мать Мария была казнена в газовой камере в концлагере Равенсбрюк 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения лагеря Красной армией. Но в путеводителе она значится жертвой "советской оккупации".

"Уж не хотят ли они сказать, что это чекисты ее репрессировали в 1943 году и из Франции депортировали в Германию?! По-моему, тут налицо не спорная интерпретация, а прямой подлог. У книги два автора, редактор, корректор, переводчик, дизайнер, в конце концов. Неужели никто из них не заметил ошибку?! Почему-то не верю", — написал Ржавин.

Краевед отмечает, что текст о Марии Скобцовой довольно расплывчатый: "В 1943 году ее арестовали и в 1945 году убили в Равенсбрюкском (Северная Германия) концентрационном лагере". То есть о том, что ее убили нацисты, нигде не сказано. А так как эта информация находится в разделе "Советская оккупация", при беглом чтении у неискушенного читателя сложится впечатление, что мать Мария пала от рук чекистов.

Более того, в пояснении к разделу четко говорится о том, что в нем помещены жертвы советских репрессий и узники ГУЛАГа, что еще больше вводит в заблуждение.

"Собственно, похоже, именно на такое невнимательное и поверхностное восприятие и рассчитывали фальсификаторы. Ну кто из невзыскательных читателей будет вдаваться в детали, проверять информацию. (…) Раз подраздел про жертвы ГУЛАГа в главе "Советская оккупация", то о ком еще там может идти речь?! И в голове у них откладывается нехитрая мысль, что монашку замучила Советская власть", — пишет Ржавин.

Как отмечает Sputnik Латвия, в республике репрессии используются для политических спекуляций и антироссийских выпадов. Латвия отрицает, что присоединение стран Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права и получило международное признание.

Современная латвийская элита предпочитает возвышать пособников нацистского режима как "борцов за свободу страны", а подвиг советских воинов-освободителей предает забвению.