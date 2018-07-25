Правительство Литвы хочет отказаться от перехода на зимнее время 

В среду, 25 июля, правительство Литвы одобрило предложение министерства коммуникаций и транспорта отказаться от перехода на зимнее время и оставить действующее сейчас летнее. Оно совпадает с московским.
Однако самостоятельно Литва не имеет права решить такой вопрос поэтому решено обратиться в Еврокомиссию с таким предложением. Известно, что часть депутатов Европарламента также выступают за отказ от зимнего времени, а в Еврокомиссию обратилась с аналогичным предложением и Финляндия. Правда, не ясно, за какое время ратует эта страна — в Хельсинки просят Брюссель просто отказаться от перевода стрелок. В начале года и Литва ставила вопрос лишь о таком же отказе.
Ранее Эстония выражала недовольство в связи с переходом с зимнего времени на летнее. Об этом заявлял премьер-министр Юри Ратас. Сторонники и летнего, и зимнего времени пытаются обосновать свою позицию негативным влиянием перевода стрелок на здоровье.