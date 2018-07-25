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Национальные породы собак — ВИДЕОМОСТ
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Национальные породы собак — ВИДЕОМОСТ
Sputnik Эстония
4 часа назад
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Фото:
Sputnik Эстония
Видеомост Таллинн-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Астана в мультимедийном пресс-центре
Sputnik
Эстония
на тему условий разведения национальных пород собак.
Эксперты из пяти стран расскажут об особенностях национальной породы собак >>
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