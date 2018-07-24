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Латвийцы в огороде нашли неразорвавшуюся мину
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Латвийцы в огороде нашли неразорвавшуюся мину 

РИА Новости 2 часа назад
РИГА, 24 июл — РИА Новости. Работник жительницы Малпилсской волости нашел в огороде неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает Sputnik Латвия.
"Утро. Мой муж поработал в конюшне, собирался уезжать. Тут наш работник — правая и левая рука — Каспарс, так, между прочим, спрашивает у Гунтара: «Слышь, что с этой бомбой делать будем?» — написала Ивете Дзерве в своем аккаунте Facebook.
Оказалось, что три недели назад в теплицах проводились работы, во время которых тракторист выкопал неразорвавшуюся мину.
"Мужики ее положили в сторону, чтобы не мешала и под ногами не валялась", — добавила женщина.
На место происшествия приехали саперы Национальных вооруженных сил (НВС) и увезли мину.
"Учитывая пожароопасный период и то, что снаряд на месте уничтожить было невозможно, он был увезен и обезврежен в безопасном месте. Если такую мину неудачно бросить или задеть ее детонатор, возможен взрыв. Без присутствия специалистов такой взрывоопасный предмет двигать не рекомендуется", — рассказала представитель министерства обороны Сандра Брале.
Специалисты НВС подтвердили, что найденный предмет был боеприпасом времен Второй мировой войны. Снаряд является кумулятивной артиллерийской миной с механизмом детонации Spitback. Мина предназначена для пробивания брони. Приблизительное количество взрывоопасного вещества в таком снаряде составляет 500 граммов.
По словам представителей НВС, мина, скорее всего, была запущена немецкой противотанковой пушкой Pak 40.
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