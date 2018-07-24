Пассажиропоток в аэропортах Литвы вырос 15,2%

В этом году на Вильнюсский аэропорт пришлось 78,8% всех обслуженных пассажиров, на Каунасский — 15,8%, на Палангский — 5,3%. Большинство из них прибыли/убыли в Великобританию

Во втором квартале было загружено и выгружено 4,1 тыс. тонн грузов и почты — на 0,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года: в Вильнюсе — 76% всех грузов, в Каунасе — 16,7%, в Шяуляй — 7%, в Паланге — 0,3%.

Самолеты литовских и иностранных авиакомпаний взлетали и приземлялись 16,4 тыс. раз, или на 6,9% больше, чем за тот же период 2017 года.