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Пассажиропоток в аэропортах Литвы вырос 15,2%
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Пассажиропоток в аэропортах Литвы вырос 15,2% 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В этом году на Вильнюсский аэропорт пришлось 78,8% всех обслуженных пассажиров, на Каунасский — 15,8%, на Палангский — 5,3%. Большинство из них прибыли/убыли в Великобританию.
Во втором квартале было загружено и выгружено 4,1 тыс. тонн грузов и почты — на 0,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года: в Вильнюсе — 76% всех грузов, в Каунасе — 16,7%, в Шяуляй — 7%, в Паланге — 0,3%.
Самолеты литовских и иностранных авиакомпаний взлетали и приземлялись 16,4 тыс. раз, или на 6,9% больше, чем за тот же период 2017 года.
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