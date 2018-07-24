Давайте срочно развивать эстонскую военную промышленность!

По словам исполнительного директора высшей школы предпринимательства Кристьяна Оада, следует использовать все еще продолжающееся противостояние НАТО России и превратить Эстонию в мировой центр умных оборонных технологий.

По словам Оада, сейчас для этого есть благоприятные условия в плане спроса, возможностей финансирования, репутации Эстонии и нашей способности реализовать идеи. «Недавно снова была ситуация, когда предприниматель и Министерство обороны вели перепалку в СМИ. Это, к сожалению, укоренившееся представление, что гособорона препятствует бизнесу. В некоторых секторах действительно, но в то же время нынешняя военно-политическая ситуация в Европе действительно дает эстонским предпринимателям и чрезвычайно хорошие возможности. Следующая сфера, которую мы должны освоить, — это умная оборонная промышленность», — сказал Оад.

По словам Оада, вместе с расходами европейских стран на оборону растет и спрос — если вместо человека на поле боя можно отправить робота, то правительство демократического и богатого государства так и сделает. «В то же время предложение рискового капитала в Европе очень высоко, деньги для умного предпринимателя образно говоря, валяются на земле».

Также, по его мнению, развитие оборонной промышленности может опереться на репутацию Эстонии как технологически развитого государства. «Конкретно в сфере оборонной промышленности у нас есть прекрасная и в то же время остроумная история успеха. Россия пыталась создать боевого робота и сделала миниатюрную копию танка, который сломался в реальной ситуации. В то же время эстонская фирма „Милрем“ изобрела совершенно другой гибрид робота и гусеничного транспорта, который можно использовать в бою, а также во многих других ситуациях. Сейчас он популярен по всему миру. Большой Голиаф не удосужился придумать, а маленький и ловкий Давид оказался находчив. Это символ, своего рода скайп умной оборонной промышленности», — сказал Оад.