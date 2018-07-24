Ещё
Видео: армия кабанов прорвала литовско-белорусскую границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: армия кабанов прорвала литовско-белорусскую границу 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Дикие животные нарушили строгий пограничный режим, который установлен между Белоруссией и Литвой. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу прибалтийского государства сообщает Страна.ua.
На опубликованных в Facebook кадрах видно, как один за другим кабаны пересекает границу между двумя странами. Раз, два, три — спустя полминуты сбиться со счета не составит труда. Нарушителей оказалось несколько десятков — в основном это были маленькие детеныши, которые перебегали на территорию Евросоюза, пока взрослые особи стояли «на стрёме».
Пятый канал: последние новости
Литовский адвокат пожаловался на угрозы из-за дела о тайной тюрьме ЦРУ Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов о политических традициях в Латвии Стало известно, в чем обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»203
«Мы не доверяем России и никогда не будем»140
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»56
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение