Видео: армия кабанов прорвала литовско-белорусскую границу 

Дикие животные нарушили строгий пограничный режим, который установлен между Белоруссией и Литвой. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу прибалтийского государства сообщает Страна.ua.
На опубликованных в Facebook кадрах видно, как один за другим кабаны пересекает границу между двумя странами. Раз, два, три — спустя полминуты сбиться со счета не составит труда. Нарушителей оказалось несколько десятков — в основном это были маленькие детеныши, которые перебегали на территорию Евросоюза, пока взрослые особи стояли «на стрёме».