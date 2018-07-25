Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу

Несколько десятков диких кабанов пересекли границу между Белоруссией Литвой и перебежали на территорию Европейского союза . Видео на своей странице Facebook опубликовала Государственная пограничная служба Литвы.

«На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек пересекло границу», — предложили пограничники.

Позже погранслужба сообщила, что границу между странами в тот раз пересекли 63 кабана.

В начале января в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена свинья из литовской деревни Сирутишкис, гонявшая собак. Животное сбежало из хлева и оказалось во дворе, где стоял ящик с яблоками. Часть плодов к тому моменту уже сгнила и забродила. Свинья съела половину содержимого ящика, после чего принялась терроризировать собак.