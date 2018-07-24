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В Латвии раскритиковали Касьянова, поддержавшего ликвидацию русских школ
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В Латвии раскритиковали Касьянова, поддержавшего ликвидацию русских школ 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал заявление бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, который поддержал перевод школ нацменьшинств в республике на латышский язык обучения.
Ранее Касьянов в интервью радиостанции Baltkom заявил, что поскольку Латвия является независимым унитарным государством, а латышский язык — государственным, решение перевести все русские школы на этот язык являются обоснованным.
По мнению евродепутата, Касьянов «оправдывает этноцид». «Кстати, он еще и… недоучка. Количество официальных языков в стране напрямую не связано с федеральным устройством. В ФРГ язык один, а в унитарном Люксембурге — три», — написал Митрофанов в своем профиле в Facebook.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Ранее посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов сказал журналистам, что в связи с переводом всех школ в стране исключительно на латышский язык обучения Россия, возможно, рассмотрит вопрос об открытии общеобразовательных учреждений при посольстве и консульствах, которые будут работать по программам российского Минобразования.
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