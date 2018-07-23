В Литве открыли уголовное дело об оскорблении памяти «лесного брата»

Во время заседания комитета экономики и финансов Титов возмутился идеей мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса увековечить память Раманаускаса (Ванагаса), который в Литве считается «национальным героем». Депутат заявил, что командир «лесных братьев» был причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей республики.

"Считаю, таким национальным преступникам против мирного человека не место для увековеченья в нашем городе Клайпеда", — написал Титов на своей странице в Facebook.

Депутат сослался на имеющиеся официальные документы, подтверждающие деятельность «лесного брата».

Дело против Титова начато по уголовной статье об оскорблении памяти покойного.

Ранее писательницу Руту Ванагайте раскритиковали в Литве за высказывание о командире «лесных братьев». Она заявила, что Раманаускас (Ванагас) был пособником нацистов и мог участвовать в истреблении евреев во время Второй мировой войны.

После этого писательница подверглась гонению в республике — издательство Alma littera начало изымать из продажи ее книги и прекратило сотрудничество с Ванагайте.

В Литве «партизанами» считают и «лесных братьев» — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии . «Лесные братья» были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.

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