Международный проект «Джаз на Неве» станет музыкальной традицией Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 июля. / ТАСС /. Международный проект «Джаз на Неве», премьера которого прошла в минувшее воскресенье, станет новой музыкальной традицией северной столицы. Такое решение принял организатор праздника Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

"Петербург — город джаза, и мы с удовольствием приглашаем известных джазовых исполнителей из самых разных стран мира, которые будут радовать петербуржцев и гостей нашего города. Концерт с участием звезд мирового и отечественного джаза завоевал огромную популярность и будет проходить ежегодно в рамках проекта «Невская симфония», — подвел итог джазовой премьере председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Латвии, Литвы, Финляндии и Праздник начался концертами на трех открытых площадках на Невском проспекте и завершился вечером грандиозный гала-концертом на стрелке Васильевского острова. На фестивале вместе с россиянами выступили коллективы из Германии Эстонии . Музыканты работали в режиме марафона, сменяя друг друга. Концерты на всех площадках фестиваля посетили в общей сложности 35 тыс. горожан и гостей города, интернет-трансляцию на канале «78» просмотрело 350 тыс. человек.

Заключительным аккордом фестиваля стала композиция, специально написанная оркестром «Фонограф» для финального фейерверка над Невой.