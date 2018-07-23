Международный проект «Джаз на Неве» станет музыкальной традицией Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Международный проект «Джаз на Неве», премьера которого прошла в минувшее воскресенье, станет новой музыкальной традицией северной столицы. Такое решение принял организатор праздника Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
"Петербург — город джаза, и мы с удовольствием приглашаем известных джазовых исполнителей из самых разных стран мира, которые будут радовать петербуржцев и гостей нашего города. Концерт с участием звезд мирового и отечественного джаза завоевал огромную популярность и будет проходить ежегодно в рамках проекта «Невская симфония», — подвел итог джазовой премьере председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.
Праздник начался концертами на трех открытых площадках на Невском проспекте и завершился вечером грандиозный гала-концертом на стрелке Васильевского острова. На фестивале вместе с россиянами выступили коллективы из Германии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Музыканты работали в режиме марафона, сменяя друг друга. Концерты на всех площадках фестиваля посетили в общей сложности 35 тыс. горожан и гостей города, интернет-трансляцию на канале «78» просмотрело 350 тыс. человек.
Художественным руководителем проекта выступил заслуженный артист России, руководитель джаз-оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», музыкальный руководитель телевизионного проекта Первого канала «Голос» Сергей Жилин. Специальными гостями праздника были народная артистка России Лариса Долина и участник телепроектов «Голос» и «Точь-в-точь» Интарс Бусулис.
Заключительным аккордом фестиваля стала композиция, специально написанная оркестром «Фонограф» для финального фейерверка над Невой.