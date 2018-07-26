На литовской стороне Куршской косы шелкопряд поразил 150 га леса

На литовской стороне Куршской косы из-за гусениц шелкопряда пострадали деревья на территории в 150 га. Об этом сообщает Delfi.

Зелень уничтожают гусеницы непарных шелкопрядов и шелкопрядов-монашенок, идеальными условиями для размножения которых являются жара и отсутствие дождей. Их численность растёт в течение последних нескольких лет. Представитель Государственного лесничества Литвы Линас Зарнаускас сказал, что зафиксированы два больших очага поражения деревьев — в Смильтине и в резервате Наглю (между Юодкранте и Пярвалкой).

По словам Зарнаускаса, опасность ситуации выяснится только весной. Если гусеницы не повредили почки, то деревья оживут в новом сезоне. В последний раз такая активность гусениц была зафиксирована в 2008 году.

В пресс-службе национального парка «Куршская коса» сообщили, что на российской стороне такого бедствия не наблюдается. По словам сотрудников, даже в тёплое время в парке активность гусениц-вредителей была очень невысока.