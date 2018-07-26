Ещё
На литовской стороне Куршской косы шелкопряд поразил 150 га леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На литовской стороне Куршской косы шелкопряд поразил 150 га леса 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
На литовской стороне Куршской косы из-за гусениц шелкопряда пострадали деревья на территории в 150 га. Об этом сообщает Delfi.
Зелень уничтожают гусеницы непарных шелкопрядов и шелкопрядов-монашенок, идеальными условиями для размножения которых являются жара и отсутствие дождей. Их численность растёт в течение последних нескольких лет. Представитель Государственного лесничества Литвы Линас Зарнаускас сказал, что зафиксированы два больших очага поражения деревьев — в Смильтине и в резервате Наглю (между Юодкранте и Пярвалкой).
По словам Зарнаускаса, опасность ситуации выяснится только весной. Если гусеницы не повредили почки, то деревья оживут в новом сезоне. В последний раз такая активность гусениц была зафиксирована в 2008 году.
В пресс-службе национального парка «Куршская коса» сообщили, что на российской стороне такого бедствия не наблюдается. По словам сотрудников, даже в тёплое время в парке активность гусениц-вредителей была очень невысока.
Клопс.Ru: последние новости
Скончалась переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак Союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров в России Исследователи назвали зубную пасту одной из причин сахарного диабета
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа41
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР101
С Крымским мостом может произойти страшное416
Британия подняла истребители из-за Су-2437
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение