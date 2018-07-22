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Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России
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Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России 

RT на русском 8 минут назад
Генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей страны обнаружены люди, которые, предположительно, являются «агентами влияния» России.
«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий», — приводит его слова Delfi.
При этом Марран не назвал ни одного конкретного человека, относительно которого есть подобные подозрения.
Как отмечается, данное заявление было сделано на форуме по вопросам безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал НАТО к единому ответу на «зловредную активность» России.
RT на русском: последние новости
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