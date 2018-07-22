Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России

«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий», — приводит его слова Delfi.

При этом Марран не назвал ни одного конкретного человека, относительно которого есть подобные подозрения.

Как отмечается, данное заявление было сделано на форуме по вопросам безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).