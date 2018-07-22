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В Эстонии из-за массового сбоя стали неактивны все банковские карты
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В Эстонии из-за массового сбоя стали неактивны все банковские карты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Эстонии из-за технических неполадок стало невозможным использование банковских карт при оплате покупок и снятии наличных, передает «Инфореактор».
По данным компании, в воскресенье, 21 июля, на всей территории Эстонии произошел сбой, в результате которого Nets Estonia оказалась неспособна оказывать гражданам услуги по безналичному расчету и обналичиванию средств.
В компании отметили, что в настоящий момент специалисты выясняют причины возникновения неисправности с целью их дальнейшего устранения.
Помимо этого, представители Nets Estonia принесли свои извинения всем жителям страны, которых коснулась данная проблема.
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