В Эстонии из-за массового сбоя стали неактивны все банковские карты

Эстонии из-за технических неполадок стало невозможным использование банковских карт при оплате покупок и снятии наличных, передает «Инфореактор».

По данным компании, в воскресенье, 21 июля, на всей территории Эстонии произошел сбой, в результате которого Nets Estonia оказалась неспособна оказывать гражданам услуги по безналичному расчету и обналичиванию средств.

В компании отметили, что в настоящий момент специалисты выясняют причины возникновения неисправности с целью их дальнейшего устранения.

Помимо этого, представители Nets Estonia принесли свои извинения всем жителям страны, которых коснулась данная проблема.