Ханжу кобыла укусила, или Как в Латвии не смогли договориться с совестью

Вы же взрослые люди, а значит, уже давно научились договариваться со своей совестью. Поэтому даже когда оказываетесь в глупой ситуации, с гордым или непроницаемым лицом пытаетесь из нее выгрести. Главное — не делать вид, что вам стыдно. Худшее — если у вас осталась детская привычка краснеть. Это делает ситуацию со стыдом неуправляемой. Он входит в резонанс: стыдно за то, что стало стыдно.

Взрослому человеку в основном стыдно за других. Тут он охотно и пылко краснеет. Особенно рвется смущение, если человек представляет наше государство. Тем более, если это первое лицо. Стыд приобретает чуткие обостренные формы и готов явиться по первому зову.

Латвии с совестью договариваются на совесть. Поэтому во власти, да и в обществе краснеют единицы. Но это если речь идет о делах наших внутренних. А вот когда наш президент Раймонд Вейонис выбирается из страны и начинает говорить по-английски — большинство смущенно отводит взгляд от экрана, закрывает лицо, открывает совесть и начинает пылать.

Ну что поделать — с английским президенту не повезло. И ладно бы дикий акцент, типа — «спик фром май харт». Хотя почему ладно? В Латвии в акцентах знают толк. Их старательно протоколируют и отмечают, как показатель многообразия и несовершенства мира. И, кстати, президентский — патриоты тоже идентифицировали, выяснив, что на английском языке Вейонис почему-то говорит с русским акцентом.

Английский, конечно, любимый, главный, но не государственный. Можно покраснеть, но простить. И ладно бы трудности с произношением слов и фраз и, как предполагают, непониманием написанной ему речи, например, для Генеральной Асамблеи ООН . Можно побагроветь, не понять, но простить. А вот когда на встрече с Трампом наш президент совсем оконфузился — не понял на пресс-конференции обращение американского коллеги и проморгал глазами все его шутки — тут уже ханжу кобыла укусила. Тут уже пошла писать губерния, вспоминать былое и думать.

И в итоге совестливые патриоты не робкого десятка решили организовать петицию, суть которой в том, чтобы запретить этому первому лицу позорить это не последнее, а вполне себе наше государство. А конкретно — запретить гражданину Вейонису говорить по-английски. Ведь сколько можно, товарищи? Стыда не напасешься. Пусть лучше многозначительно молчит.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik , Латвия

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