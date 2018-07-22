Михаил «Физрук» Петров после выхода из тартуской тюрьмы отправился в Берлин 

Детский тренер, участник псковских оппозиционных митингов Михаил Петров после того, как вышел из тюрьмы в Тарту, отправился Берлин. О своём прибытии в столицу Германии Петров сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Ранее Михаил Петров сообщал «Псковской губернии», что не планирует оставаться в Эстонии, равно как и возвращаться в Россию. Напомним, в 2017 году эстонский суд приговорил Михаила Петрова к пяти годам лишения свободы после того, как он попросил в Эстонии политического убежища. Петров уверял, что в России его преследует ФСБ, однако эстонские спецслужбы обвинили его в том, что он сам работает на спецслужбы. 12 апреля, был опубликован свежий ежегодник эстонской Охранной полиции безопасности (КаПо). Как следует их этого документа, Петрова (1973 года рождения) осудили еще в октябре 2017 года. Михаил Петров в Берлине. Фото: «Фейсбук»