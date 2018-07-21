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Литва при выдаче виз в России откажется от коммерческих посредников
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Литва при выдаче виз в России откажется от коммерческих посредников 

ТАСС 3 часа назад
ВИЛЬНЮС, 21 июля. /ТАСС/. Литва перестанет пользоваться услугами коммерческих посредников при выдаче национальных шенгенских виз в Российской Федерации. Об этом в субботу в эфире национального радио сообщил глава МИД республики Линас Линкявичюс.
"От коммерческих посредников решено отказаться в связи с изменением требований при выдаче виз, в которых должны быть биометрические данные, а посредники обеспечить это не могут", — сказал он.
Визы с интегрированной биометрией будут по-прежнему выдаваться в дипломатических представительствах Литвы в РФ, а также в 17 визовых центрах.
По словам Линкявичюса, определенные сомнения в Вильнюсе имелись и по поводу цен, которые брали за услуги коммерческие посредники. «Ценообразование не слишком прозрачно, нас это не устраивает», — отметил он. Новый порядок вводится с 1 февраля 2019 года.
Ранее Литва отказалась при выдаче виз от коммерческих посредников в Казахстане, Белоруссии и на Украине. В России таким образом выдавалось около 3% въездных документов в Литву.
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