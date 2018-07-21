Литва при выдаче виз в России откажется от коммерческих посредников

"От коммерческих посредников решено отказаться в связи с изменением требований при выдаче виз, в которых должны быть биометрические данные, а посредники обеспечить это не могут", — сказал он.

Визы с интегрированной биометрией будут по-прежнему выдаваться в дипломатических представительствах Литвы в РФ, а также в 17 визовых центрах.

По словам Линкявичюса, определенные сомнения в Вильнюсе имелись и по поводу цен, которые брали за услуги коммерческие посредники. «Ценообразование не слишком прозрачно, нас это не устраивает», — отметил он. Новый порядок вводится с 1 февраля 2019 года.