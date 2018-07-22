На границе России и Эстонии задержали около 170 болельщиков, пытавшихся сбежать в Евросоюз 

На восточной границе Эстонии за последние месяцы были задержаны полсотни иностранцев, пытавшихся попасть в ЕС по паспорту футбольного болельщика, заявил генеральный директор департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер, его цитирует ERR. Вахер сообщил, что количество попыток незаконно пересечь границу Эстонии в последние месяцы возросло, и это в основном связано с проводимым в России чемпионатом мира по футболу. «На территории Российской Федерации находятся тысячи граждан третьих стран, которые, очевидно, не хотят после окончания чемпионата возвращаться домой, а ищут возможность попасть в Евросоюз», — отметил он. Вахер добавил, что паспорт футбольного болельщика, на основании которого можно находиться на территории России, действует до конца года. Полиция Эстонии сотрудничает с европейским агентством Frontex и другими партнерами для предотвращения незаконной миграции и выявления всех случаев нарушения. «Способность выявить поддельные документы на наших погранпунктах — на хорошем уровне. К настоящему моменту было выявлено пятьдесят попыток перейти границу по паспорту болельщика чемпионата по футболу. Также мы связываем с чемпионатом несколько случаев незаконного пересечения на юго-восточной границе, произошедших в июле», — сказал Вахер. По его словам, российские пограничники сообщили еще о 120 случаях попыток въезда в Эстонию в течение последних месяцев. Отметим, накануне «МК в Пскове» о том, что Печорский районный суд после чемпионата мира по футболу завален делами болельщиков-беглецов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».