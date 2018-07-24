Ещё
Два гражданина Нигерии пытались пешком уйти в Эстонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два гражданина Нигерии пытались пешком уйти в Эстонию 

Газета.Ru 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Кингисеппскому району, передает «Инфореактор».
Согласно заявлению, вчера, 22 июля, двое темнокожих мужчин предприняли попытку пересечь государственную границу и пешим ходом дойти до Эстонии. Иностранцы были задержаны пограничниками на территории Ленобласти МАПП «Ивангород», который входит в состав пограничной зоны.
В настоящий момент известно, что нарушителями оказались граждане Нигерии (29 и 40 лет). Сейчас они находятся в СПЗЛ и в отношении них составлены соответствующие протоколы.
Газета.Ru: последние новости
В Литве отменен прокат мультфильма на русском языке Литовский адвокат заявил о наличии в стране секретных тюрем ЦРУ Мэр Риги раскритиковал запрет на обучение на русском языке в Латвии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не доверяем России и никогда не будем»176
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»208
Путина попросили вмешаться еще в одну войну591
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»67
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение