Два гражданина Нигерии пытались пешком уйти в Эстонию 

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Кингисеппскому району, передает «Инфореактор».
Согласно заявлению, вчера, 22 июля, двое темнокожих мужчин предприняли попытку пересечь государственную границу и пешим ходом дойти до Эстонии. Иностранцы были задержаны пограничниками на территории Ленобласти МАПП «Ивангород», который входит в состав пограничной зоны.
В настоящий момент известно, что нарушителями оказались граждане Нигерии (29 и 40 лет). Сейчас они находятся в СПЗЛ и в отношении них составлены соответствующие протоколы.