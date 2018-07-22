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В Юрмале началась своя «Новая волна»
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В Юрмале началась своя «Новая волна» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018", ставший аналогом российского певческого конкурса «Новая волна» стартовал в Латвии, передает телеканал «360».
Идейный вдохновитель и организатор конкурса — народная артистка Латвии Лайма Вайкуле. Конкурс заявлен как международный. На победу претендуют исполнители из России, Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Италии и даже из Кубы. Изюминкой конкурса стало сопровождение выступлений классическим оркестром.
Судя по составу звездных гостей, преимущественно российских, конкурс мало чем отличается от перенесенной в Сочи «Новой волны». Так, в Юрмалу приехал Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Семен Слепаков, Лолита и Тамара Гвердцители.
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