В Юрмале началась своя «Новая волна» 

Музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018", ставший аналогом российского певческого конкурса «Новая волна» стартовал в Латвии, передает телеканал «360».
Идейный вдохновитель и организатор конкурса — народная артистка Латвии Лайма Вайкуле. Конкурс заявлен как международный. На победу претендуют исполнители из России, Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Италии и даже из Кубы. Изюминкой конкурса стало сопровождение выступлений классическим оркестром.
Судя по составу звездных гостей, преимущественно российских, конкурс мало чем отличается от перенесенной в Сочи «Новой волны». Так, в Юрмалу приехал Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Семен Слепаков, Лолита и Тамара Гвердцители.