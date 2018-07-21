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Латвия запустила свою «Новую волну» с оркестром и Вайкуле
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Латвия запустила свою «Новую волну» с оркестром и Вайкуле 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В латвийской Юрмале начался музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018», который должен заменить российскую «Новую волну», переехавшую в Сочи после политического скандала. Об этом сообщает местное отделение Sputnik.
Новый конкурс — тоже международный. На него съехались 186 артистов из Латвии, России, стран СНГ и других. Среди приглашенных гостей — Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ани Лорак, Семен Слепаков, Нино Катамадзе, Лолита, Тамара Гвердцители.
Как отмечает издание, конкурсанты выступают под аккомпанемент классического оркестра.
Фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале с 2002 по 2014 годы, а затем переехал в Сочи, так как власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за того, что они выразили поддержку российской внешней политике в вопросе принадлежности Крыма. Худрук конкурса Игорь Крутой принял решение перенести музыкальную площадку в Россию.
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