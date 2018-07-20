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Кто такие литвины
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Кто такие литвины 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
При схожести написания и звучания слов «литовцы» и «литвины» эти 2 понятия обозначают разные явления. Литовцами называют этнос, который сформировался за многие века из двух родственно-племенных групп. Первая ― аукштайты ― балтские племена, населявшие восточный регион и центр современной Литвы. Вторая группа племен ― жемайты, или жмудины ― обитавшие на ее западной части.
Аукштайты и жмудины
Из аукштайтов и жмудинов постепенно образовалась единый этнос, а затем и нация с общим языком, культурой и государственностью. Эту нацию сейчас и называют литовцами. Этнические литовцы могут проживать где угодно ― в Австралии, Сибири или Канаде, ― и оставаться при этом литовцами. Это понятие обозначает национальность, общие корни.
Кто такие литвины
Литвины ― это скорее «территориальный» термин. Он обозначает все население Великого Княжества Литовского (XIII―XVIII века). Это могущественное в свое время княжество занимало обширную территорию. В него входили многие земли: вся современная Белоруссия, большая доля Литвы и Украины, некоторые области Латвии и Эстонии, часть Польши и Молдавии и весь запад России.
Таким образом, литвинами были не только собственно этнические литовцы, но и все белорусы, какая-то часть украинцев, молдаван, поляков и представителей других этносов, обитавших на перечисленных землях. Для того, чтобы считаться литвином, вообще не нужно было принадлежать к литовской нации.
Слово «литвин» нередко использовалось и в качестве противопоставления западных славян, проживающих в Великом Княжестве Литовском, восточным («русинам»), обитавшим в Великом Княжестве Московском. Эти 2 могущественных государства сильно враждовали в XV—XVI веках. Причиной вражды были серьезные территориальные претензии. Названия «русины» и «литвины» должны были еще больше подчеркнуть разницу между населением этих княжеств.
Современная история
Интересно, что в XXI веке появилось целое течение, имеющее целью возродить былое значение понятия «литвин». Исчезнувшее Великое Княжество Литовское представители этого течения переименовали на новый манер в «Великолитву» (GREAT LITHUANIA). Ее считают наследницей давно не существующего княжества.
Литвином с полным правом может называться любой белорус, поляк, украинец, молдаванин, эстонец, латыш или этнический литовец, проживающий сейчас на территории Великолитвы (это те исторические области, которые входили много веков назад в Великое Княжество Литовское). Представители этого течения считают, что литвины ― это открытая нация (open nation), принимающая в свою дружную семью любого человека, который ощущает потребность приобщиться к культуре этого народа.
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