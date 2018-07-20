Вице-спикер парламента Эстонии призвал завершить обустройство границы с Россией

Вице-спикер парламента Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости скорее обустроить инфраструктуру сухопутной границы с Россией . Об этом сообщает Delfi.

«Внешняя граница Эстонии и Европейского Союза может стоить 200, 300 или 400 миллионов евро, но важно, чтобы оно (её обустройство. — RT) наконец-то было завершено», — заявил он.

Также Лаанет заявил, что «путаница» по этому вопросу «должна быть прекращена».

По его словам, должно быть чётко определенно, как долго будет обустраиваться граница и сколько это будет стоить.

Ранее сообщалось, что в Эстонии оценили стоимость обустройства границы с Россией.