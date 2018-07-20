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Вице-спикер парламента Эстонии призвал завершить обустройство границы с Россией
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Вице-спикер парламента Эстонии призвал завершить обустройство границы с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Вице-спикер парламента Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости скорее обустроить инфраструктуру сухопутной границы с Россией. Об этом сообщает Delfi.
«Внешняя граница Эстонии и Европейского Союза может стоить 200, 300 или 400 миллионов евро, но важно, чтобы оно (её обустройство. — RT) наконец-то было завершено», — заявил он.
Также Лаанет заявил, что «путаница» по этому вопросу «должна быть прекращена».
По его словам, должно быть чётко определенно, как долго будет обустраиваться граница и сколько это будет стоить.
Ранее сообщалось, что в Эстонии оценили стоимость обустройства границы с Россией.
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