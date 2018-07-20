В свердловской колонии голодает литовский киллер Замольскис 

Уроженец Литвы Ромас Замольскис, отбывающий наказание в свердловской исправительной колонии, третий день отказывается принимать пищу и воду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга осужденного Светлана.
"ОНК по Свердловской области, кто то может посетить Замольскис Ромас Ик-10 Екатеринбург под ауди, видео запись?! 3 день голодовки без воды", — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Официальный представитель регионального ГУФСИН Александр Левченко в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" подтвердил эту информацию и назвал поведение Замольскиса «акцией шантажа». По словам начальника пресс-службы ведомства, таким образом отбывающий наказание пытается добиться депортации в Литву, где срок его заключения может быть сокращен.
Голодающего уже посетил прокурор. С ним работают психологи учреждения, еду осужденному, как и положено, приносят трижды в сутки. «Он здоров», — заверил представитель ГУФСИН.
Также Левченко отметил, что голодовки Замольскис проводит регулярно, а его жалобы на нарушения до сих пор не подтверждались.
Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в депортации Ромаса Замольскиса в Литву.
Заключенный 10 лет находился в международном розыске Интерпола за убийства, совершенные в Литве. В начале 2000-х он перебрался в Россию. В Свердловской области с 2003 по 2006 годы в составе ОПГ он совершал кражи, изнасилования и покушался на жизнь екатеринбургского бизнесмена. В 2014 году литовца задержали в Екатеринбурге. В 2016-м его приговорили к 16 годам лишения свободы. Позднее приговор был смягчен до 15 лет.