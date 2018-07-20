В свердловской колонии голодает литовский киллер Замольскис

Уроженец Литвы Ромас Замольскис, отбывающий наказание в свердловской исправительной колонии , третий день отказывается принимать пищу и воду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга осужденного Светлана.

"ОНК по Свердловской области , кто то может посетить Замольскис Ромас Ик-10 Екатеринбург под ауди, видео запись?! 3 день голодовки без воды", — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Официальный представитель регионального ГУФСИН Александр Левченко в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" подтвердил эту информацию и назвал поведение Замольскиса «акцией шантажа». По словам начальника пресс-службы ведомства, таким образом отбывающий наказание пытается добиться депортации в Литву, где срок его заключения может быть сокращен.

Голодающего уже посетил прокурор. С ним работают психологи учреждения, еду осужденному, как и положено, приносят трижды в сутки. «Он здоров», — заверил представитель ГУФСИН.

Также Левченко отметил, что голодовки Замольскис проводит регулярно, а его жалобы на нарушения до сих пор не подтверждались.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в депортации Ромаса Замольскиса в Литву.